Споры о помиловании Нетаниягу и законе о призыве. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Вечером 2 декабря канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявила, что глава правительства намерен обратиться к нации. Планировалась не пресс-конференция – такой роскошью, как ответы на вопросы журналистов Нетаниягу балует нас крайне редко. Планировалось записанное обращение на тему закона о призыве ультраортодоксов. Обсуждения в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне идут, общественный резонанс огромный, оппозиция критикует нещадно, в коалиции все больше недовольны – есть все поводы для того, чтобы обратиться к народу. Однако незадолго до трансляции было объявлено о ее отмене. По какой причине? Есть версии. В оппозиции убеждены, что премьер-министр так отреагировал на ожидающийся ответ Нафтали Беннета и Яира Лапида – каждый из них в тот вечер сделал заявление на тему закона о призыве. В "Ликуде" утверждают, что отмена произошла из-за сверхплотного графика премьер-министра. Это объяснение выглядит и звучит странно – причем здесь график, если речь идет о записи. Как бы то ни было, этот маленький и почти курьезный эпизод иллюстрирует неуверенность и зыбкость ситуации, в которой находится глава правительства. Он продвигает закон о призыве, но никто, на самом деле, не знает, хочет ли он его окончательного утверждения. Он попросил президента о помиловании, но никто не знает, на какие условия он готов согласиться. В некотором смысле, это верно и по поводу происходящего в Газе и в Ливане. Премьер-министр, который более всего в жизни стремится к контролю над ситуацией, возможно утратил его и пытается вернуть. В первую очередь для этого ему надо вернуть контроль над происходящим в коалиции. Это гораздо проще сказать, чем сделать.

Закон о призыве: путч в коалиции или имитация протеста?

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне обсуждает законопроект Боаза Бисмута. Биньямин Нетаниягу участия в обсуждениях не принимает. Вместо этого он ищет ответ на второй вечный вопрос: что делать?

Если исходить из неочевидного предположения, согласно которому Нетаниягу хочет провести этот законопроект, у него есть очень мало времени и очень много хлопот. В "Ликуде" и в "Ционут Датит" усиливается раздражение по поводу этого законопроекта. Даже если предположить, что не у всех недовольных оно трансформируется в голосование против, сам факт их озвученного раздражения играет против Нетаниягу. Неслучайно даже министр энергетики Эли Коэн, более чем лояльный к премьер-министру, сказал в эфире "Кан РЭКА", что законопроект претерпит изменения, прежде чем будет утвержден. Будет ли этих изменений достаточно для того, чтобы успокоить недовольных, а главное, сколько на это потребуется времени, не очень понятно.

В целом, арифметика говорит в пользу коалиции. Вместе с ультраортдоксами она состоит из 68 депутатов. Для того, чтобы законопроект провалить, нужно, чтобы восемь депутатов от коалиции проголосовали бы против законопроекта, и все депутаты от оппозиции сделали бы то же самое. Хорошие отношения между ШАС и арабскими партиями известны. В РААМ уже заявили на этой неделе, что не станут помогать коалиции провести законопроект. ХАДАШ-ТААЛ хранят громкое молчание. Противникам законопроекта будет очень сложно провалить этот законопроект, но все еще непонятно, насколько он нужен Нетаниягу со всеми вытекающими из его утверждения последствиями.

Беннет, Айзенкот, Либерман, Лапид и другие мечтают о том, чтобы главной темой предстоящей предвыборной кампании был закон о призыве, вернее об освобождении ультраортодксов от службы. Нетаниягу это совершенно ни к чему. Уже не говоря о том, что Нетаниягу хочет завершить утверждение законопроекта как можно раньше выборов, полагая (не очень понятно на основании чего), что эффект законопроекта поизотрется. По мнению многих, Нетаниягу выгоднее не утверждать законопроект, а дать компенсации ультраортдоксам через бюджет и околобюджетные статьи.

Коалиционные партнеры Нетаниягу на перепутье. Но если "Оцма Иегудит", рискну предположить, ограничится ворчанием, то для "Ционут Датит" закон о призыве становится судьбоносным законопроектом. Избиратели Смотрича внимательно наблюдают за его действиями, тем более, что по соседству готовится к возможному вступлению в политическую игру бывший комбриг "Гивати" Офер Винтер. Он проводит встречи, набирает активистов, делает все то, что должен делать начинающий политик. Еще полгода назад речь шла о том, что он сменит Смотрича во главе "Ционут Датит". Сейчас речь идет о создании новой партии, которая может предложить политический дом религиозным сионистам, которые не в состоянии голосовать за партии нынешней коалиции. Отношение к "закону Бисмута" может стать тестом, по результатом которого избиратели примут решение в день выборов.

Помилование: фарс или пробный шар?

Просьба Нетаниягу о помиловании более напоминает просьбу в одностороннем порядке закончить судебный процесс. В этой просьбе нет признания себя виновным, а сопроводительное письмо, направленное Биньямином Нетаниягу президенту Ицхаку Герцогу, не оставляет сомнений: никаких намерений покидать политику у главы правительства нет.

Шансы на то, что президент Герцог предоставит Нетаниягу помилование на условиях, о которых просит премьер, невысоки. У президента тоже есть "бэйс", и те, кто его образуют, не простят Ицхаку Герцогу безусловной амнистии Биньямина Нетаниягу. Всякий раз, когда Герцог брался за поиск компромисса по разным вопросам, его предложения были с легким (или не очень легким) уклоном влево. Достаточно вспомнить его предложение в рамках борьбы вкруг юридической реформы. Скорее всего, так будет выглядеть и предложение президента по помилованию. Он хочет закончить этот процесс. Логично предположить, что он скажет Нетаниягу "да, но". Какими будут эти "но", никто не знает, и на правом фланге они вызывают не меньше опасений, чем на левом. Если базисные противники Нетаниягу опасаются, что он вывернется из рук правосудия и не позволит при помощи судебной системы сделать то, что не удалось на избирательных участках, то на правом фланге опасаются, что Нетаниягу принесет в жертву их идеологические устремления во имя прекращения своего судебного процесса. Требование заморозить все шаги по юридической реформе поставит правых перед дилеммой: Нетаниягу или реформа. Только от их мнения не будет ничего зависеть. Нетаниягу и его адвокаты все решат, и несложно догадаться – как.

Именно поэтому вопрос о помиловании премьера выходит за рамки разделения на правых и левых. "Лучше один Нетаниягу в суде, чем вся страна под властью БАГАЦа". Так называется статья журналиста Яира Амара на сайте "Сругим". Вполне характерное отношение в среде многих представителей национального лагеря.

На левом фланге, как уже говорилось, более всего опасаются, что Нетаниягу выйдет сухим из судебной воды. "Помилование Нетаниягу – это крах власти закона в Израиле", – написал адвокат Юваль Йоаз на сайте "Зман Исраэль".

Но это крайности. В окружении президента исходят из того, что большая часть общества хочет завершения судебного процесса. Осталось договориться об условиях.

Завершения судебного процесса над Нетаниягу очень хочет и президент США Дональд Трамп. Не стоит забывать, что именно с его подачи начался этот процесс. В Израиле любят теории конспирации. Наиболее популярная сейчас гласит, что помилование уже согласовано триумвиратом Трамп – Нетаниягу – Герцог. Неизбежен в этой ситуации вопрос, что пообещал Нетаниягу Трампу в обмен на такую заботу, и как это отразится на происходящем в Ливане и Газе.

Процесс рассмотрения просьбы премьера о помиловании продлится 7-8 недель. Иными словами, дискуссия вокруг закона о призыве и рассмотрение просьбы премьер-министра о помиловании придут к финишу практически одновременно.

Оппозиция: повестка дня и непрочные союзы

На этой неделе партия "Еш Атид" пошла по стопам НДИ, заявив о намерении провести в следующем Кнессете законопроект, лишающий нарушителей закона в Израиле права голоса. Речь идет разумеется о популистской, с моей точки зрения, инициативе "не служишь – не голосуешь", направленной в первую очередь против ультраортодоксов. Однако есть и нюансы в подходах этих двух партий. Либерман говорит обо всех уклонистах, Лапид освобождает от ответственности арабское население, мотивируя это тем, что арабы не получают повесток, а значит не являются нарушителями закона. Скорее всего, речь идет о банальном и легитимном нежелании ссориться с избирателями, чьи представители могут, если не войти в правительство, но стать его опорой.

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц высказался максимально осторожно по поводу просьбы Нетаниягу о помиловании и напомнил, что право избирать и быть избранным распространяется на всех, в том числе на премьер-министра. Как и следовало ожидать, такие нюансы пришлись не по вкусу более радикальным оппозиционерам. Ожидается, что по мере приближения к выборам будет предпринята активная попытка вынудить Ганца сойти с предвыборной гонки. На данный момент его партия, так же как и партия Смотрича, по большинству опросов, не проходят электоральный барьер. В Кнессете можно услышать разговоры о сценарии, согласно которому Ганц объединится перед выборами с партией "Милуимниким" Йоаза Хенделя. Речь идет, разумеется, о теоретических сценариях, никаких переговоров между Ганцем и Хенделем пока нет.

Бюджет: больше политики, чем экономики

4 декабря правительство собралось для обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год. Нет сомнений в том, что правительство утвердит бюджет, несмотря на разногласия между министром финансов и некоторыми другими министрами. Однако политической проблемы Нетаниягу это не решает. У него есть чуть меньше четырех месяцев до 31 марта, чтобы провести бюджет в трех чтениях в Кнессете. И шансы на это связаны не с параграфами, подпараграфами и экономическими решениями, а только и исключительно с политической ситуацией.

Если коалиция организует свои ряды таким образом, что политические разногласия, в первую очередь закон о призыве, будут разрешены, никакие экономические дискуссии не помешают утвердить бюджет. Если закона о призыве не будет, то, скорее всего, не будет и бюджета. А это, в свою очередь, означает, что перед праздником Песах Кнессет будет распущен.

Есть те, кто считают, что выборы в июне-июле предпочтительней для Нетаниягу, чем выборы в сентябре-октябре, то есть в непосредственной близости от третьей годовщины начала войны. Нетаниягу сделает все, чтобы сохранить контроль за определением даты выборов.