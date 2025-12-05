x
05 декабря 2025
Мир

ВС США нанесли удар по "нарколодке" в Тихом океане, четверо убитых

время публикации: 05 декабря 2025 г., 05:08 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 05:40
ВС США нанесли удар по "нарколодке" в Тихом океане, четверо убитых
southcom.mi

Южное командование вооруженных сил США сообщило о новом ударе по катеру наркоторговцев в восточной части Тихого океана. По данным командования, в результате атаки были убиты четыре "наркотеррориста".

Этот удар стал уже 22-м по счету в рамках кампании, которую администрация Дональда Трампа ведет против предполагаемых морских маршрутов контрабанды наркотиков из Латинской Америки в Карибском море и восточной части Тихого океана.

По данным американских СМИ, с сентября в результате этих операций были убиты 86-87 человек. Все атаки проходят в зоне ответственности Южного командования ВС США.

