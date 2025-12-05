ВС США нанесли удар по "нарколодке" в Тихом океане, четверо убитых
время публикации: 05 декабря 2025 г., 05:08 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 05:40
Южное командование вооруженных сил США сообщило о новом ударе по катеру наркоторговцев в восточной части Тихого океана. По данным командования, в результате атаки были убиты четыре "наркотеррориста".
Этот удар стал уже 22-м по счету в рамках кампании, которую администрация Дональда Трампа ведет против предполагаемых морских маршрутов контрабанды наркотиков из Латинской Америки в Карибском море и восточной части Тихого океана.
По данным американских СМИ, с сентября в результате этих операций были убиты 86-87 человек. Все атаки проходят в зоне ответственности Южного командования ВС США.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 октября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 сентября 2025