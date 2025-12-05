"Народные силы" Абу Шабаба продолжат борьбу с ХАМАСом после его убийства

В Рафиахе (Рафахе), на юге сектора Газы, прошли похороны лидера "Народных сил" Ясира Абу Шабаб, убитого накануне. ХАМАС празднует и усиливает репрессии. "Народные силы" заявляют о готовности продолжать борьбу с ХАМАСом.

На похоронах Абу Шабаба, тело которого было обернуто во флаг "Организации освобождения Палестины", присутствовали десятки людей – вооруженные и безоружные, отмечает журналист Дорон Кадош ("Галей ЦАХАЛ").

В соцсетях было распространено видео с заявлением "пресс-секретаря" группировки "Народные силы" Абу аль-Касра о том, что противостояние с ХАМАСом продолжится. Причем это видео было выложено на странице в Facebook Расана ад-Дахини, заместителя Абу Шабаба, который в настоящее время, по всей видимости, находится в больнице "Барзилай" в Ашкелоне, куда был доставлен на вертолете ЦАХАЛа после тяжелого ранения.

ХАМАС явно опасается последствий убийства Абу Шабаба и публикует воззвания от имени лидеров клана Тарабин, к которому принадлежал покойный лидер "Народных сил", которые отрекаются от Ясира и призывают жителей Газы сплотиться вокруг ХАМАСа. Аутентичность таких воззваний проверить сложно. Одновременно ХАМАС усиливает репрессии против "коллаборационистов", подчеркивая, что "предатели" будут безжалостно уничтожаться, и "всех их постигнет судьба Абу Шабаба".

4 декабря стало известно, что был убит лидер "Народных сил", контролирующих восточный Рафиах на юге Газы, Ясир Абу Шабаб. По оценке израильских спецслужб, Абу Шабаб был убит не ХАМАСом, а в результате внутреннего конфликта. Однако не исключено, что его ликвидировали "по заказу" ХАМАСа.

Первоначально сообщалось, что убит также Расан ад-Дахини, заместитель Абу Шабаба. Но позже выяснилось, что он был ранен и эвакуирован в Израиль.

Дорон Кадош, журналист радиостанции "Галей ЦАХАЛ", со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил, что после покушения Ясир Абу Шабаб был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где скончался от полученных ран. По сообщению Walla, Абу Шабаб скончался до прибытия в больницу, еще во время попыток его эвакуации. Официально это не комментируется.

Недавно Абу Шабаб заявлял, что ему и его людям удалось ликвидировать часть террористов, оказавшихся в "туннелях Рафиаха", и захватить еще нескольких террористов ХАМАСа. Были распространены кадры жестоких допросов пленных.

Ясир Абу Шабаб заявил о себе в июне 2025 года, сообщив, что контролирует восточный Рафиах на юге сектора Газы и собирается превратить его в "зону без ХАМАСа". В июле редакции Newsru.co.il удалось добиться интервью с Абу Шабабом (беседовала Марианна Беленькая).

Первая информация о нем появилась осенью 2024 года в арабских СМИ в контексте разграбления гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы. Некоторые издания называли "Народные силы" преступной группировкой, Абу Шабаба обвиняли в контрабандистской деятельности и связях с террористической группировкой "Исламское государство". Сам он это отрицал.

В интервью Абу Шабаба для Newsru.co.il говорилось, что у "Народных сил" есть полная координация с израильской армией в вопросах безопасности и гражданских вопросах при посредничестве Махмуда аль-Хабаша, при этом подчеркивалось, что тот не выступает от имени ПА. Абу Шабаб заявлял о стремлении "Народных сил" установить контроль над всем сектором Газы.

О себе он рассказывал так: "Я палестинец из Газы, родился в Рафахе 27 февраля 1990 года. Женат, имею семерых детей и принадлежу к самому крупному бедуинскому племени в Палестине – Тарабин. Я основал "Народные силы" во время войны, после рокового нападения 7 октября, чтобы противостоять хаосу и терроризму ХАМАСа. Я работал в строительном секторе с ранней юности и до теракта 7 октября... До войны я провел в Арабской Республике Египет год и восемь месяцев и вернулся примерно за два месяца до ее начала. Во время войны я переходил из одного района для перемещенных лиц в другой... Мы первыми разоблачили хищение гуманитарной помощи ХАМАСом. Мы конфисковали грузовики, предназначенные для их членов, и раздали их груз перемещенным лицам". Он также заявлял, что его брат и другие члены "Народных сил" были убиты в ноябре 2024 года после того, как они остановили хищение гуманитарной помощи ХАМАСом.

"Мы хотим положить конец конфликту с Израилем, достигнув стадии создания безопасных зон, свободных от ХАМАСа и вооруженных формирований. Мы создадим там независимое гражданское правительство, которое будет призывать к миру с Израилем, положит конец экстремизму в мечетях и образовательных программах и обеспечит сосуществование всех на основе уважения и общих интересов. Именно это мы начали делать в районах, контролируемых "Народными силами" в восточном Рафахе", – говорил летом Абу Шабаб в интервью Newsru.co.il.