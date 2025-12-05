Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 5 декабря, температура повысится и будет значительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В горных районах сильный восточный ветер. Во второй половине дня начнутся осадки – сначала на востоке, а затем и в других районах страны.

В Иерусалиме – 12-23 градусов, в Тель-Авиве – 13-30, в Хайфе – 16-26, в Эйлате – 17-27, в Беэр-Шеве – 14-27, на побережье Мертвого моря – 17-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-29, в Ариэле – 13-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-25, на Голанских высотах – 15-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В субботу ожидаются дожди. В воскресенье-понедельник – малооблачно. Во вторник-четверг – резкое похолодание, дожди с грозами.