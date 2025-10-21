Новое посольство ОАЭ построят на месте общественного паркинга в Герцлии

Тель-Авивская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила план Земельного управления по строительству здания посольства Объединенных Арабских Эмиратов на участке по адресу улица Сапир 9, Герцлия.

На текущий момент участок площадью 2,5 дунама между улицей Сапир и Прибрежным шоссе (шоссе 2) используется как общественный паркинг.

План предусматривает строительство 15-этажного здания площадью до 15000 кв.м. с подземным паркингом. В здании будут размещены офисы, а также жилые помещения для персонала и посла.

Следует отметить, что посол ОАЭ и сейчас проживает в Герцлии в арендованном здании, и в целом Герцлия является популярным местом среди иностранного дипломатического корпуса, являясь местом жительства более чем 50 послов.