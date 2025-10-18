x
18 октября 2025
ОАЭ приобрели участок для строительства постоянного посольства в Израиле

время публикации: 18 октября 2025 г., 22:40
ОАЭ приобрели участок для строительства постоянного посольства в Израиле
Объединенные Арабские Эмираты приобрели в Израиле участок земли для возведения постоянного здания посольства в Израиле. Как сообщает "Кан", сумма сделки составила несколько десятков миллионов шекелей.

В подготовке и реализации сделки принимали участие Земельное управление Израиля и канцелярия главы правительства.

С момента установления дипломатических отношений с Израилем в рамках "Соглашений Авраама" миссия ОАЭ работала в арендуемых помещениях. Посольство было официально открыто в июле 2021 года в комплексе зданий Тель-авивской фондовой биржи. Диппредставительство ОАЭ стало первым посольством стран Персидского залива в Израиле.

Местоположение купленного участка и сроки начала строительства не указываются.

