Nebius Аркадия Воложа объявил о вводе в строй крупного дата-центра в Израиле

Компания Nebius, основанная экс-совладельцем Yandex Аркадием Воложем, объявила о вводе в строй дата-центра для искусственного интеллекта в Модиине.

Новый дата-центр, основанный на архитектуре Blackwell от NVIDIA, позволит местным стартапам, технологическим компаниям и исследовательским институтам получить вычислительную мощность для обучения, оптимизации и запуска передовых моделей искусственного интеллекта.

По словам представителей Nebius, центр включает 4 000 графических процессоров Nvidia HGX B200 и является одним из крупнейших в Израиле. Кроме того, он оснащен коммуникационной платформой Quantum-X InfiniBand и доступом к программному комплексу AI Enterprise, который включает передовые инструменты для разработки приложений искусственного интеллекта и ИИ-агентов, в том числе NIM и NeMo.

Новый центр в Модиине является частью глобальной стратегии Nebius по развертыванию глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта и присоединяется к аналогичным ИИ-инфраструктурам компании в Европе и США.

Напомним, что в мае 2025 года компания Воложа выиграла государственный тендер на строительство в Израиле суперкомпьютера.