ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации операторов БПЛА при попытке бегства

ЦАХАЛ опубликовал видео из западного Ирана, на котором запечатлен удар по операторам беспилотников при попытке покинуть место запуска.

В пояснении к видео говорится, что после запуска беспилотника, зафиксированного в режиме реального времени, самолет ЦАХАЛа атаковал пусковую площадку. При этом было замечено, что группа военных, операторов БПЛА, пытаются скрыться. Спустя несколько мгновений они были ликвидированы с воздуха.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что уничтожение этой группы стало возможно благодаря свободе действий, которой обладают ВВС ЦАХАЛа в центре и на западе Ирана после выведения из строя сотен систем противоракетной обороны Ирана.