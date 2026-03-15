15 марта 2026
последняя новость: 18:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации операторов БПЛА при попытке бегства

время публикации: 15 марта 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 17:46
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видео из западного Ирана, на котором запечатлен удар по операторам беспилотников при попытке покинуть место запуска.

В пояснении к видео говорится, что после запуска беспилотника, зафиксированного в режиме реального времени, самолет ЦАХАЛа атаковал пусковую площадку. При этом было замечено, что группа военных, операторов БПЛА, пытаются скрыться. Спустя несколько мгновений они были ликвидированы с воздуха.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что уничтожение этой группы стало возможно благодаря свободе действий, которой обладают ВВС ЦАХАЛа в центре и на западе Ирана после выведения из строя сотен систем противоракетной обороны Ирана.

