Министерство транспорта, национальное управление общественного транспорта и компания "Кфир" объявили, что в соответствии с обновленными инструкциями Службы тыла с понедельника будут увеличены часы работы иерусалимского трамвая.

Начиная с понедельника, 16 марта, и до особого распоряжения трамвай будет курсировать до 23:00, а в часы пик – с 07:00 до 20:00 – интервалы между составами сократятся. (Отметим, что в настоящее время трамвай в Иерусалиме ходит с 05:15 до 22:00).