Гендерный разрыв в зарплатах в Израиле один из самых высоких среди развитых стран

По данным за 2023-2024 годы, Израиль в числе стран с наибольшим гендерным разрывом в оплате труда, если брать за основу методику Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), учитывающую разрыв в медианных заработках женщин и мужчин среди занятых на полной ставке.

Среди стран, входящих в OECD, Израиль по этому параметру "отстает" только от Южной Кореи, где разрыв составляет 30%. В Израиле гендерный разрыв 23% (по состоянию на 2024 год).

Далее в списке OECD по рейтингу гендерного разрыва: Япония (22%), Латвия (19%), Эстония (18%), Австрия (18%), Германия (18%), Чехия (17%), Словакия (16%), США (16%).

Среди стран "Большой двадцатки" (G-20) показатели гендерного разрыва по зарплатам самые высокие в Южной Корее, далее Индия, Россия, Саудовская Аравия и Турция. Наименьший разрыв среди стран G20 в Италии, Австралии, Франции.

Следует отметить, что методики оценки гендерного разрыва по зарплатам отличаются. Но, независимо от методики, в Израиле разрыв один из самых высоких в мире – особенно если говорить о странах с развитой экономикой (по странам "третьего мира" зачастую такая оценка невозможна из-за отсутствия проверенных данных). Эту оценку подтверждают исследования Банка Израиля, Института социоэкономических исследований "Шореш" и Центра "Тауб".