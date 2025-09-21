Рекордные комиссии страховых агентов в Израиле. За чей счет?

Опубликован годовой отчет регулятора рынка капитала, в котором указывается на резкий рост вознаграждений страховых агентов и расширение ценовых "вилок" по полисам в Израиле.

Как отмечает "Калькалист", на фоне подорожания автострахования это напрямую бьет по кошелькам домохозяйств.

По данным за 2024 год, страховщики заплатили агентам около 12 млрд шекелей комиссий – при этом они одновременно повышали тарифы и увеличивали расходы на привлечение клиентов.

На практике израильтяне платят больше, а "дешевые" займы под накопления становятся менее доступными, что сокращает финансовую "подушку" на непредвиденные траты. Ослабление конкуренции и разрыв условий между полисами разных компаний – ключевые жалобы потребителей, пишет The Marker.