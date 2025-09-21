x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 09:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 09:33
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Рекордные комиссии страховых агентов в Израиле. За чей счет?

Страхование
время публикации: 21 сентября 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 08:14
Рекордные комиссии страховых агентов в Израиле. За чей счет?
Flash90. Фото: Н.Шохат

Опубликован годовой отчет регулятора рынка капитала, в котором указывается на резкий рост вознаграждений страховых агентов и расширение ценовых "вилок" по полисам в Израиле.

Как отмечает "Калькалист", на фоне подорожания автострахования это напрямую бьет по кошелькам домохозяйств.

По данным за 2024 год, страховщики заплатили агентам около 12 млрд шекелей комиссий – при этом они одновременно повышали тарифы и увеличивали расходы на привлечение клиентов.

На практике израильтяне платят больше, а "дешевые" займы под накопления становятся менее доступными, что сокращает финансовую "подушку" на непредвиденные траты. Ослабление конкуренции и разрыв условий между полисами разных компаний – ключевые жалобы потребителей, пишет The Marker.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 мая 2025

Суд: "Глупость клиента не освобождает страховую компанию от выплат по полису"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 апреля 2025

Управление рынка страхования признало стоимость страховок автомобилей неоправданно высокой