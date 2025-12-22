x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 08:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 08:35
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Decathlon уходит из Иерусалима

Иерусалим
Потребление
время публикации: 22 декабря 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 08:30
Decathlon уходит из Иерусалима
https://www.newsru.co.il/world/17nov2021/france_202.html

Французская сеть спортивных товаров Decathlon продолжает сокращать торговые площади в Израиле, и с 1 января 2026 года закроет филиал в Иерусалиме, в открытие которого два года назад было вложено около 10 миллионов шекелей.

После закрытия иерусалимского магазина сеть будет управлять 10 филиалами в стране.

Процесс сокращения площадей начался еще при прежних владельцах Decathlon Israel: большой филиал на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве был сменен на гораздо более скромный в торговом центре «Азриэли». Параллельно сеть сократила на треть площади магазинов в Петах-Тикве и Нетании.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 марта 2022

Decathlon приостановил работу в России
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 ноября 2021

Decathlon прекращает продажи каноэ в Северной Франции, чтобы остановить мигрантов