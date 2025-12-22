Decathlon уходит из Иерусалима

Французская сеть спортивных товаров Decathlon продолжает сокращать торговые площади в Израиле, и с 1 января 2026 года закроет филиал в Иерусалиме, в открытие которого два года назад было вложено около 10 миллионов шекелей.

После закрытия иерусалимского магазина сеть будет управлять 10 филиалами в стране.

Процесс сокращения площадей начался еще при прежних владельцах Decathlon Israel: большой филиал на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве был сменен на гораздо более скромный в торговом центре «Азриэли». Параллельно сеть сократила на треть площади магазинов в Петах-Тикве и Нетании.