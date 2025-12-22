6% израильтян, купивших новую квартиру в 2023 году, отменили сделку

Старший заместитель главного экономиста министерства финансов по вопросам недвижимости, здравоохранения и анализа рентабельности компаний Галит Бен-Наим сообщила, что 6% сделок по покупке новых квартир, заключенных в 2023 году, уже отменены покупателями.

По данным минфина, в общей сложности в 2023 году были проданы 18,5 тысяч новых квартир со сроком сдачи от 2024 до 2030 года. Это означает, что покупателями были отменены около 1100 сделок, и эта цифра не окончательная.

По оценке Бен-Наим, речь идет о последствии ставших популярными как раз в этот период мероприятий застройщиков, предлагавших покупателям заплатить малую долю стоимости квартиры при оформлении сделки, а остальную часть – только при получении ключей от квартиры. При таком сценарии многие покупали квартиру, не имея возможности гарантировать получение ипотеки. Судя по приведенным цифрам, немало семей обнаружили, что не могут выполнить обязательство, и были вынуждены отменять сделку, теряя на этом значительные суммы.