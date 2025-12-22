Суд восстановил компенсационный пакет Маска в Tesla, по оценке Forbes его состояние более $700 млрд

Верховный суд штата Делавэр восстановил компенсационный пакет главы Tesla Илона Маска, утвержденный в 2018 году и оценивавшийся тогда в $56 млрд. Как отмечает Reuters, речь идет об опционах на акции Tesla, которые из-за роста котировок сейчас оцениваются примерно в $139 млрд.

В 2024 году Канцлерский суд Делавэра признал этот пакет недействительным, указав на нарушения процедуры и чрезмерное влияние Маска на совет директоров. Верховный суд, согласившись с тем, что решение совета было "неправомерным", счел полную отмену пакета неадекватной мерой, поскольку она фактически оставляет Маска без компенсации за многолетнюю работу.

На фоне решения суда Forbes в реальном времени оценил состояние Маска примерно в $749 млрд, и он стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $700 млрд.

Акции Tesla, по данным Reuters, прибавили около 0,3% на дополнительных торгах после публикации решения.