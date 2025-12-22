x
22 декабря 2025
22 декабря 2025
Экономика

"Израильская авиационная промышленность" открыла центр инноваций в Баку

время публикации: 22 декабря 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 09:59
"Израильская авиационная промышленность" открыла центр инноваций в Баку
Wikipedia.org. Фото: Julian Herzog

Израильский государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) открыл в Баку инновационный центр VISTAR, предназначенный для подготовки технологических кадров для Азербайджана.

В первой учебной программе центра участвуют 25 человек, прошедшие предварительный отбор.

Программа осуществляется совместно с космическим агентством "Азеркосмос", агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана и технологическим институтом Холона.

Напомним, что Азербайджан является одним из крупных клиентов израильской оборонной промышленности в целом и IAI в частности. Среди прочего, Азербайджан закупил израильские космические спутники, систамы ПРО, артиллерийские системы, БПЛА и т.д.

