x
02 октября 2025
|
последняя новость: 07:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 октября 2025
|
02 октября 2025
|
последняя новость: 07:59
02 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Маск стал первым в истории человеком, состояние которого достигло 500 млрд долларов

Илон Маск
время публикации: 02 октября 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 07:42
Илон Маск
AP Photo/Evan Vucci

1 октября Илон Маск стал первым в истории человеком, состояние которого достиг 500 миллиардов долларов. В начале года, когда Маск работал в администрации Дональда Трампа, цена его компаний, прежде всего Tesla, быстро падала, но когда он ушел из Белого дома, их акции снова поднялись в цене, сообщает ВВС.

По подсчетам журнала Forbes, 1 октября по ходу биржевых торгов общая стоимость активов Маска ненадолго превысила 500 млрд долларов, а затем немного снизилась — до 499 миллиардов с небольшим.

Маск сейчас намного опережает ближайших конкурентов в борьбе за звание богатейшего человека планеты: состояние второго номера в списке мультимиллиардеров, основателя Oracle Ларри Эллисона, составляет около 350 млрд долларов.

При этом совсем недавно, в сентябре, Эллисон ненадолго опередил Маска, когда акции Oracle взлетели более чем на 40% на хороших прогнозах относительно двух направлений работы корпорации: облачная инфраструктура и искусственный интеллект.

Однако затем рост цены компаний Маска вернул его на первое место.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 сентября 2025

В новых документах по делу Эпштейна упомянуты Илон Маск и принц Эндрю
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 сентября 2025

NYT: отца Илона Маска подозревают в многолетнем сексуальном насилии над детьми
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 сентября 2025

Трамп и Маск впервые пообщались на церемонии прощания с Кирком