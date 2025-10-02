Маск стал первым в истории человеком, состояние которого достигло 500 млрд долларов

1 октября Илон Маск стал первым в истории человеком, состояние которого достиг 500 миллиардов долларов. В начале года, когда Маск работал в администрации Дональда Трампа, цена его компаний, прежде всего Tesla, быстро падала, но когда он ушел из Белого дома, их акции снова поднялись в цене, сообщает ВВС.

По подсчетам журнала Forbes, 1 октября по ходу биржевых торгов общая стоимость активов Маска ненадолго превысила 500 млрд долларов, а затем немного снизилась — до 499 миллиардов с небольшим.

Маск сейчас намного опережает ближайших конкурентов в борьбе за звание богатейшего человека планеты: состояние второго номера в списке мультимиллиардеров, основателя Oracle Ларри Эллисона, составляет около 350 млрд долларов.

При этом совсем недавно, в сентябре, Эллисон ненадолго опередил Маска, когда акции Oracle взлетели более чем на 40% на хороших прогнозах относительно двух направлений работы корпорации: облачная инфраструктура и искусственный интеллект.

Однако затем рост цены компаний Маска вернул его на первое место.