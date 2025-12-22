x
22 декабря 2025
Экономика

19 маршрутов: "Сандор" опубликовал расписание полетов на лето 2026 года

Туризм
Авиация
Европейский Союз
время публикации: 22 декабря 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 14:13
19 маршрутов: "Сандор" опубликовал расписание полетов на лето 2026 года
Chaim Goldberg/Flash90

Авиакомпания "Сандор", дочерняя компания "Эль-Аля", опубликовала расписание полетов на летний сезон 2026 года, в течение которого будет обслуживать 19 направлений.

Основными направлениями авиакомпании будут греческие острова – Родос, Крит, Миконос, Лефкада, Кефалония, Санторини. Также будут обслуживаться полеты в Салоники.

Среди других средиземноморских направлений – итальянский Неаполь, кипрские Ларнака и Пафос.

В Восточной Европе будут обслуживаться маршруты в Белград (Сербия), Тирану (Албания), Тиват (Черногория), Краков и Варшава (Польша) и Кишинев (Молдова).

Также будут выполняться рейсы в Тбилиси и Батуми (Грузия) и в Зальцбург (Австрия).

Экономика
