19 маршрутов: "Сандор" опубликовал расписание полетов на лето 2026 года

Авиакомпания "Сандор", дочерняя компания "Эль-Аля", опубликовала расписание полетов на летний сезон 2026 года, в течение которого будет обслуживать 19 направлений.

Основными направлениями авиакомпании будут греческие острова – Родос, Крит, Миконос, Лефкада, Кефалония, Санторини. Также будут обслуживаться полеты в Салоники.

Среди других средиземноморских направлений – итальянский Неаполь, кипрские Ларнака и Пафос.

В Восточной Европе будут обслуживаться маршруты в Белград (Сербия), Тирану (Албания), Тиват (Черногория), Краков и Варшава (Польша) и Кишинев (Молдова).

Также будут выполняться рейсы в Тбилиси и Батуми (Грузия) и в Зальцбург (Австрия).