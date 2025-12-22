Правительство выделило миллиард шекелей на восстановление природы вдоль границы с Ливаном

Правительство утвердило финансирование восстановления сельского хозяйства, водоснабжения и природы в "зоне противостояния" вдоль границы с Ливаном.

Программа стоимостью более миллиарда шекелей разработана на основе анализа потребностей хозяйств и фермеров с целью предоставить целевую поддержку в сферах инвестиций, инноваций, образования и восстановления.

Для реализации программы будут использованы бюджеты Управления по восстановлению севера, Управление водных ресурсов, министерства экологии и Фонда по поддержанию чистоты.

418 млн шекелей будут направлены на сельское хозяйство, 435 миллионов – на водное хозяйство, 154 миллиона шекелей – на экологические проекты.

В рамках помощи сельскому хозяйству 180 миллионов шекелей будут направлены на восстановление садов и полей, пострадавших в ходе войны, новые посадки, закупку техники и оборудования.

Еще 123 млн шекелей выделят на ликвидацию ущерба, включая восстановление почв и подъездных путей, пострадавших в ходе боевых действий, а также строительство водорегулирующего объекта в кибуце Эврон для защиты Нагарии от наводнений и накопления воды для сельскохозяйственных нужд.

Программа включает вложения около 155 млн шекелей на смягчение последствий засухи, около 130 млн на развитие канализационной инфраструктуры и около 150 млн на строительство и модернизацию очистных сооружений для повторного использования воды.