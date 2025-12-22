Замглавы "Гистадрута" на три месяца займет место Арнона Бар-Давида

Заместитель председателя "Гистадрута" Рои Яаков будет исполнять обязанности председателя, Арнона Бар-Давида, который решением суда был отстранен от дел на ближайшие 90 дней в связи с подозрениями в коррупции.

"Передача полномочий призвана обеспечить управленческую и организационную преемственность. "Гистадрут" продолжает работать в штатном режиме, сохраняя глубокую приверженность интересам трудящихся Израиля", - говорится в официальном заявлении.

Стоит отметить, что Рои Яаков стал первым представителем партии "Ликуд", стоящим во главе крупнейшей профсоюзной федерации Израиля.