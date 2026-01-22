x
Экономика

PayPal покупает израильский стартап за $200 млн

время публикации: 22 января 2026 г., 22:28
PayPal покупает израильский стартап за $200 млн
Компания электронных платежей PayPal объявила о покупке израильской стартап-компании Cymbio, специализируется на управлении продажами товаров методом дропшиппинга. Стоимость сделки оценивается в 200 миллионов долларов.

Дроп-шиппинг - продажа товаров, которые выходят не со склада продавца, а от третьей стороны - оптовика или производителя. Cymbio связывает такие крупные бренды с розничными сетями и позволяет им управлять продажами и заказами.

Стартап был основан в 2015 году и расцвел в период пандемии коронавируса COVID-19. За 11 лет своего существования компания привлекла около 30 миллионов долларов инвестиций.

