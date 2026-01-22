PayPal покупает израильский стартап за $200 млн
время публикации: 22 января 2026 г., 22:28 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 22:28
Компания электронных платежей PayPal объявила о покупке израильской стартап-компании Cymbio, специализируется на управлении продажами товаров методом дропшиппинга. Стоимость сделки оценивается в 200 миллионов долларов.
Дроп-шиппинг - продажа товаров, которые выходят не со склада продавца, а от третьей стороны - оптовика или производителя. Cymbio связывает такие крупные бренды с розничными сетями и позволяет им управлять продажами и заказами.
Стартап был основан в 2015 году и расцвел в период пандемии коронавируса COVID-19. За 11 лет своего существования компания привлекла около 30 миллионов долларов инвестиций.
Ссылки по теме