PayPal покупает израильский стартап за $200 млн

Компания электронных платежей PayPal объявила о покупке израильской стартап-компании Cymbio, специализируется на управлении продажами товаров методом дропшиппинга. Стоимость сделки оценивается в 200 миллионов долларов.

Дроп-шиппинг - продажа товаров, которые выходят не со склада продавца, а от третьей стороны - оптовика или производителя. Cymbio связывает такие крупные бренды с розничными сетями и позволяет им управлять продажами и заказами.

Стартап был основан в 2015 году и расцвел в период пандемии коронавируса COVID-19. За 11 лет своего существования компания привлекла около 30 миллионов долларов инвестиций.