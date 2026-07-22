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Экономика

Жительница центра Израиля, переплачивавшая за газ, отсудила у "Супергаза" 1,12 миллиона шекелей

Судебные решения
Нефть и газ
время публикации: 22 июля 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 09:57
Жительница центра Израиля, переплачивавшая за газ, отсудила у "Супергаза" 1,12 миллиона шекелей
Nati Shohat/Flash90

Газовая компания "Супергаз Пауэр" достигла внесудебной сделки по представительскому иску, поданному против нее жительницей центра Израиля, обнаружившей, что она платить за газ на 20-30 шекелей больше соседей по дому.

В рамках сделки компания на первом этапе выплатит 17 миллионов шекелей, которые будут распределены поровну между клиентами, подключенными к централизованной газовой системе компании начиная с 1 января 2017 года (компенсация составит несколько десятков шекелей на каждого клиента).

Также компания обязуется в будущем автоматически проводить "сквозное сравнение условий" для потребителей в одной и той же газовой системе, если конкретному клиенту были предоставлены более выгодные условия. То есть если льгота будет предоставлена определенному потребителю в доме или в централизованной газовой системе, компания обязуется уравнять условия для всех остальных потребителей, подключенных к этой же системе. Компания называет это льготой, и она будет предоставляться в течение 4 лет на общую оценочную сумму не менее 14 миллионов шекелей.

Истица получит 1 миллион 125 тысяч шекелей, адвокаты – 3 миллиона 175 тысяч шекелей плюс НДС.

Следует отметить, что соглашение еще должно быть утверждено Окружным судом Центрального округа в Лоде.

Экономика
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