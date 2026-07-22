Средняя длительность новых ипотек в Израиле выросла до 27 лет

Согласно данным ассоциации ипотечных консультантов, в 2026 году средний срок погашения для новых ипотек достиг рекордного показателя в 27 лет, при том, что лимит, установленный Банком Израиля, составляет 30 лет.

Резкий рост среднего срока погашения произошел в период пандемии коронавируса. В 2019 году он составлял 22 года, а в 2023 году – уже 26,8 лет.

Свежие данные Банка Израиля свидетельствуют, что 47% ипотек находятся в группе риска, то есть размер кредита превышает 60% от стоимости покупаемой недвижимости, а размер ежемесячной выплаты превышает 30% от располагаемого дохода домохозяйства.

Средний размер ипотеки в июне составлял 1,1 миллиона шекелей.