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Экономика

Средняя длительность новых ипотек в Израиле выросла до 27 лет

Недвижимость
время публикации: 22 июля 2026 г., 10:56 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 11:30
Средняя длительность новых ипотек в Израиле выросла до 27 лет
Yossi Aloni/Flash90

Согласно данным ассоциации ипотечных консультантов, в 2026 году средний срок погашения для новых ипотек достиг рекордного показателя в 27 лет, при том, что лимит, установленный Банком Израиля, составляет 30 лет.

Резкий рост среднего срока погашения произошел в период пандемии коронавируса. В 2019 году он составлял 22 года, а в 2023 году – уже 26,8 лет.

Свежие данные Банка Израиля свидетельствуют, что 47% ипотек находятся в группе риска, то есть размер кредита превышает 60% от стоимости покупаемой недвижимости, а размер ежемесячной выплаты превышает 30% от располагаемого дохода домохозяйства.

Средний размер ипотеки в июне составлял 1,1 миллиона шекелей.

Экономика
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