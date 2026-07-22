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21 удар молотком: подробности убийства пресс-секретаря Reform UK

Великобритания
время публикации: 22 июля 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 10:52
21 удар молотком: подробности убийства пресс-секретаря Reform UK
Wikipedia.org. Фото: European Union 2019 - Source : EP

На слушаниях в Вестминстерском магистратском суде прокуратура представила подробности убийства пресс-секретаря ультраправой партии Reform UK Энн Уиддикомб, которая в прошлом занимала пост заместителя министра внутренних дел Великобритании.

Как рассказал прокурор Кашиф Малик, 8 июля подозреваемый, 28-летний Джошуа Керри, подъехал на машине к ее дому, расположенному в сельской местности, вошел внутрь и напал на хозяйку, нанеся ей 21 удар молотком по голове. Среди улик – материалы камер наблюдения.

Тело 78-летней женщины было обнаружено на следующий день садовником. Энн лежала на кухонном полу лицом вниз. Подозреваемый был задержан 11 июля. Мотивы преступления до сих пор не установлены.

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