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Демократы требуют расследовать связи Эпштейна с Саудовской Аравией, Россией и Израилем

США
Россия
Израиль
Файлы Эпштейна
время публикации: 22 июля 2026 г., 10:13 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 10:25
Демократы требуют расследовать связи Эпштейна с Саудовской Аравией, Россией и Израилем
Джеффри Эпштейн, 2017 год Registro de Delincuentes Sexuales del estado de Nueva York via AP

Глава демократического представительства в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин сообщил о начале официального расследования, признанного установить, действовал ли Джеффри Эпштейн как незарегистрированный иностранный агент.

В письме, направленном в государственный департамент, министерство юстиции и разведывательному сообществу, он потребовал предоставить документацию о связях Эпштейна с иностранными государствами, сообщает CNN. Как ожидается, импульс расследованию придадут промежуточные выборы, которые усилят позиции демократов.

Раскин отмечает, что уже опубликованные документы содержат свидетельства, что Эпштейн действовал в интересах Саудовской Аравии и Кувейта, выступал в качестве советника российского правительства и консультировал бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака.

Демократ подчеркивает, что связи Эпштейна могли представлять опасность национальной безопасности США. Он хвастался своими близкими отношениями с президентом Дональдом Трампом, одновременно советуя иностранным правительствам, как на него повлиять.

Добавим: несколько дней назад вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Эпштейн был тесно связан с израильской разведкой.

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