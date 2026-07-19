ВВС США планируют закупить около 28 тысяч недорогих крылатых ракет

Военно-воздушные силы США намерены в течение пяти лет закупить около 28 тысяч недорогих крылатых ракет общей стоимостью 12,6 млрд долларов. Программа Family of Affordable Mass Missiles (FAMM) должна обеспечить Пентагон массово производимыми средствами дальнего удара для ведения продолжительных войн с технологически развитыми противниками, пишет israeldefense.co.il.

15 июля Пентагон заключил рамочные соглашения с компаниями Anduril Industries, CoAspire и Zone 5 Technologies. Они предусматривают возможность заключения многолетних контрактов с фиксированной ценой и минимальными объемами закупок после завершения испытаний и отбора ракет. Производители, способные опережать график, смогут получать дополнительные заказы.

В 2027 финансовом году ВВС рассчитывают получить первые тысячу ракет FAMM, выделив на их закупку 355 млн долларов. В последующие годы объемы должны резко увеличиться: до 5300 ракет в 2028 году, 5920 – в 2029-м, 7700 – в 2030-м и 7990 – в 2031 году. Таким образом, средняя расчетная стоимость одной ракеты составит около 450 тысяч долларов.

Параллельно Пентагон развивает программу Low-Cost Containerized Missiles (LCCM), предусматривающую размещение ракет в стандартных транспортных контейнерах и их запуск с различных наземных платформ. Рамочные соглашения с Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5 позволяют начать испытания и в перспективе приобрести более 10 тысяч таких ракет в течение трех лет начиная с 2027 года.

Новая стратегия предполагает дополнить дорогие высокоточные ракеты большим количеством более простых боеприпасов, которые можно производить быстрее и применять для перегрузки противовоздушной обороны противника. При этом недорогие ракеты не должны полностью заменить системы высшего класса: ограничения по дальности, точности, устойчивости к помехам и интеграции с существующими платформами еще предстоит оценить в ходе испытаний.