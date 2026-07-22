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Ближний Восток

В Иране казнен оппозиционер, "действовавший по заданию израильских спецслужб"

Иран
Оппозиция
время публикации: 22 июля 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 09:44
В Иране казнен оппозиционер, "действовавший по заданию израильских спецслужб"
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

Новостное агентство юридической системы Ирана "Мизан" сообщило о приведении в исполнение смертного приговора, вынесенного участнику январских оппозиционных выступлений.

Как утверждается, он присоединился к группам вооруженной оппозиции еще в 2023 году, действуя по заданию американских и израильских спецслужб. Дома у него были обнаружены оружие и взрывчатка.

Других подробностей дела не сообщается.

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