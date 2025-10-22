Четвертый в мире производитель смартфонов вышел на израильский рынок

Китайский концерн Transsion, являющийся четвертым производителем смартфонов в мире после Apple, Samsung и Xiaomi, впервые выходит на израильский рынок со смартфонами Infinix.

До сих пор основными рынками Infinix были страны Азии, Африки, Южной Америки и Восточной Европы.

В Израиле будут продаваться три ведущие модели бренда – GT 30 Pro для геймеров, Note 50 Pro+ для бизнес-сегмента и Hot 60 Pro+. Стоимость устройств – от 1350 до 1975 шекелей.

Согласно заявлению компании, она бросает вызов "традиционному разделению" между роскошными флагманскими устройствами и средним сегментом.