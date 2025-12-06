Боец ММА порадовала поклонников "горячими фотографиями"
время публикации: 06 декабря 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 19:07
Американский боец ММА Кей Хансен порадовала поклонников фотографиями, подчеркивающими ее красоту и сексуальность.
Кей опубликовала снимки в инстаграме.
Кей Хансен в школе занималась софтболом.
Затем переключилась на смешанные единоборства.
Кей Хансен провела четыре боя в UFC. Потерпела три поражения.
Гораздо успешнее она выступает в промоушене Invicta Fighting Championshipsю В 14 боях в профессиональном ММА она одержала 8 побед.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025