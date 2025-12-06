x
Спорт

Боец ММА порадовала поклонников "горячими фотографиями"

Смешанные единоборства
время публикации: 06 декабря 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 19:07
AP Photo/Yuki Iwamura

Американский боец ММА Кей Хансен порадовала поклонников фотографиями, подчеркивающими ее красоту и сексуальность.

Кей опубликовала снимки в инстаграме.

Кей Хансен в школе занималась софтболом.

Затем переключилась на смешанные единоборства.

Кей Хансен провела четыре боя в UFC. Потерпела три поражения.

Гораздо успешнее она выступает в промоушене Invicta Fighting Championshipsю В 14 боях в профессиональном ММА она одержала 8 побед.

