Боец ММА порадовала поклонников "горячими фотографиями"

Американский боец ММА Кей Хансен порадовала поклонников фотографиями, подчеркивающими ее красоту и сексуальность.

Кей опубликовала снимки в инстаграме.

Кей Хансен в школе занималась софтболом.

Затем переключилась на смешанные единоборства.

Кей Хансен провела четыре боя в UFC. Потерпела три поражения.

Гораздо успешнее она выступает в промоушене Invicta Fighting Championshipsю В 14 боях в профессиональном ММА она одержала 8 побед.