22 октября 2025
22 октября 2025
Экономика

Израиль обратился к Оману с просьбой открыть небо для маршрутов в Юго-Восточную Азию

Авиация
Международные соглашения
время публикации: 22 октября 2025 г., 08:41
Израиль обратился к Оману с просьбой открыть небо для маршрутов в Юго-Восточную Азию
Yossi Aloni/FLASH90

Директор управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай направил директору управления гражданской авиации Омана официальную просьбу рассмотреть возможность возобновления пролета самолетов на израильских маршрутах через воздушное пространство султаната.

Возобновление пролета через небо Омана позволит сократить время полета в страны Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока на несколько часов.

"В духе взаимного уважения, регионального сотрудничества и доброй воли я буду признателен, если вы уважительно рассмотрите этот вопрос с целью восстановления прежних договоренностей о транзитных полетах. Такой шаг будет способствовать развитию международного авиасообщения на благо пассажиров из всех стран", - говорится в обращении.

Напомним, что воздушное пространство Омана было открыто для израильских рейсов в феврале 2023 года, однако с началом войны султанат снова закрыл его.

