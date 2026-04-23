Австралия планирует ужесточить критерии для пособий по инвалидности и сократить их размер

Министр здравоохранения Австралии Марк Батлер представил в среду, 22 апреля, реформу Национальной схемы страхования по инвалидности (NDIS), являющейся третьей по величине статьей расходов федерального бюджета.

Цель реформы снизить темпы роста расходов с 10% в год до 2% в год к 2030 году.

Реформа предусматривает ужесточение критериев права на государственную поддержку, обязательную регистрацию поставщиков услуг и ужесточение борьбы с мошенничеством. Кроме того, тарифы для частных поставщиков услуг будут снижены на 30%, а получатели помощи смогут выбирать организации из закрытого списка.

По оценке правительства, реформа позволит сократить количество получателей помощи с 760 тысяч человек до 600 тысяч человек. Без реформы к концу десятилетия их число должно достигнуть 900 тысяч.

Средний размер индивидуального плана поддержки планируется снизить с 31 тысячи до 26 тысяч австралийских долларов в год.

Новые критерии доступа к программе планируется ввести к началу 2028 года. Реформы будут внедряться поэтапно - с 2026 по 2028 год и далее. С середины 2026 года NDIS начнёт переход на новую систему планирования. Первыми на неё перейдут участники старше 16 лет.