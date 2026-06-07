Следователи "ЛАХАВ 433" допросили генерального директора правительственного учреждения
время публикации: 07 июня 2026 г., 14:13 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 14:17
Следователи полицейского подразделения "ЛАХАВ 433" допросили генерального директора одного из правительственных учреждений по подозрению в неправомочном вмешательстве в процесс принятия решений.
Согласно материалам дела, высокопоставленный чиновник пытался предотвратить обоснованное увольнение своего приближенного. В рамках дела были допрошены еще два человека, также сотрудников ведомства.