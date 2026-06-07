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Израиль

Полиция разблокирована перекрытый ультраортодоксами туннельный въезд в Иерусалим

Полиция
Иерусалим
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 07 июня 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 14:07
Полиция разблокирована перекрытый ультраортодоксами туннельный въезд в Иерусалим
Sebi Berens/Flash90

Возобновлено движение через так называемый КПП "А-Минарот" к югу от Иерусалима, которое было перекрыто ранее в связи с манифестациями ультраортодоксов, выступающих против ареста уклонистов от службы.

Ранее десятки человек перекрыли один из важнейших выездов из столицы в знак протеста против задержания одного из участников принявшей насильственный характер демонстрации у дома судьи Верховного суда Ноама Сольберга.

Израиль
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