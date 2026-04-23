1 мая в Израиле подорожают молочные продукты

Министерство сельского хозяйства объявило, что в пятницу, 1 мая, цены на молочные продукты, ценообразование которых регулируется государством, вырастут примерно на 1%.

Подорожание большинства молочных продуктов составит 10 агорот за единицу, а твердых сыров, продаваемых на развес – 60 агорот за килограмм.

Основная часть повышения цен обусловлена ретроактивной составляющей в размере около 1,28% - следствием соглашения, подписанного министром финансов Бецалелем Смотричем с молокозаводами.

Это соглашение призвано компенсировать предприятиям годы, в течение которых предыдущие министры финансов - Моше Кахлон и Авигдор Либерман - воздерживались от утверждения индексации цен, несмотря на то что формула расчёта указывала на такую необходимость.

С введением новых цен литровый пакет молока жирностью 3% подорожает на 7 агорот: с 7,28 до 7,35 шекеля. Пакет сливок объёмом 250 мл вырастет в цене с 7,56 до 7,64 шекеля. Сыр "Эмек" (28% жирности) подорожает с 52,3 до 52,85 шекеля за килограмм.