Израиль передал Словакии многоуровневую систему ПВО стоимостью 560 млн евро

Министерство обороны и концерн "Авиационная промышленность" (IAI) объявили о передаче Словакии многоуровневой системы противовоздушной обороны Barak MX ("Молния").

Поставка осуществлена с опережением графика. Контракт на сумму около 560 миллионов евро был подписан в 2024 году.

В сообщении министерства обороны говорится, что словацкие военнослужащие прошли обучение и получили оперативные знания по эксплуатации системы.

Система BARAK MX предназначена для перехвата широкого спектра угроз – от беспилотников и крылатых ракет до баллистических ракет и боевых самолетов. Она оснащена тремя типами перехватчиков с дальностью поражения 35, 70 и 150 км, способных одновременно поражать множественные цели.

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что первая батарея уже развернута на засекреченной позиции и достигнет полной боевой готовности в ближайшие недели.

По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, в ходе войны израильские системы продемонстрировали свою эффективность, и это стало причиной роста мирового спроса на них.