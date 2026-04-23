x
23 апреля 2026
|
последняя новость: 20:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израиль передал Словакии многоуровневую систему ПВО стоимостью 560 млн евро

Оборонка
Минобороны
время публикации: 23 апреля 2026 г., 18:58 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 19:01
Wikipedia.org. Фото: Министерство обороны Индии

Министерство обороны и концерн "Авиационная промышленность" (IAI) объявили о передаче Словакии многоуровневой системы противовоздушной обороны Barak MX ("Молния").

Поставка осуществлена с опережением графика. Контракт на сумму около 560 миллионов евро был подписан в 2024 году.

В сообщении министерства обороны говорится, что словацкие военнослужащие прошли обучение и получили оперативные знания по эксплуатации системы.

Система BARAK MX предназначена для перехвата широкого спектра угроз – от беспилотников и крылатых ракет до баллистических ракет и боевых самолетов. Она оснащена тремя типами перехватчиков с дальностью поражения 35, 70 и 150 км, способных одновременно поражать множественные цели.

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что первая батарея уже развернута на засекреченной позиции и достигнет полной боевой готовности в ближайшие недели.

По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, в ходе войны израильские системы продемонстрировали свою эффективность, и это стало причиной роста мирового спроса на них.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
