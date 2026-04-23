"Исраэйр" повысил цены на билеты из-за подорожания топлива

Авиакомпания "Исраэйр" обратилась в начале этой недели к турагентам с уведомлением о необходимости срочно закрыть открытые бронирования в связи с повышением цен из-за подорожания топлива.

Как сообщает The Marker, до вторника включительно еще можно было зафиксировать первоначальную цену, однако со среды тарифы выросли в диапазоне от 27 долларов на рейсы в Ларнаку (туда-обратно) до 149 долларов на рейсы на Занзибар (туда-обратно).

Повышение затронет все бронирования на период с 1 июня по 30 сентября текущего года.