последняя новость: 15:46
Экономика

"Исраэйр" повысил цены на билеты из-за подорожания топлива

время публикации: 23 апреля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 15:41
"Исраэйр" повысил цены на билеты из-за подорожания топлива
Авиакомпания "Исраэйр" обратилась в начале этой недели к турагентам с уведомлением о необходимости срочно закрыть открытые бронирования в связи с повышением цен из-за подорожания топлива.

Как сообщает The Marker, до вторника включительно еще можно было зафиксировать первоначальную цену, однако со среды тарифы выросли в диапазоне от 27 долларов на рейсы в Ларнаку (туда-обратно) до 149 долларов на рейсы на Занзибар (туда-обратно).

Повышение затронет все бронирования на период с 1 июня по 30 сентября текущего года.

