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Ближний Восток

Председатель иранского парламента: "Американские и израильские базы являются законной целью"

США
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 07 июня 2026 г., 19:51 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 19:56
Председатель иранского парламента: "Американские и израильские базы являются законной целью"
AP Photo/Eraldo Peres

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что "США и Израиль своими действиями продемонстрировали, что понимают только язык силы".

В своем блоге в соцсети Х Галибаф написал: "Морская блокада Ирана и то, что США дали зеленый свет (для ударов по Ливану – прим. редакции) сионистскому режиму, превращают американские и израильские базы и активы в регионе в законные цели".

В воскресенье, 7 июня, ВВС ЦАХАЛ впервые после прекращения огня атаковали цели в бейрутском квартале Дахия в ответ на продолжающиеся обстрелы израильской территории.

Ближний Восток
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