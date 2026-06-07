Председатель иранского парламента: "Американские и израильские базы являются законной целью"
время публикации: 07 июня 2026 г., 19:51 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 19:56
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что "США и Израиль своими действиями продемонстрировали, что понимают только язык силы".
В своем блоге в соцсети Х Галибаф написал: "Морская блокада Ирана и то, что США дали зеленый свет (для ударов по Ливану – прим. редакции) сионистскому режиму, превращают американские и израильские базы и активы в регионе в законные цели".
В воскресенье, 7 июня, ВВС ЦАХАЛ впервые после прекращения огня атаковали цели в бейрутском квартале Дахия в ответ на продолжающиеся обстрелы израильской территории.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2026