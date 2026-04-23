Экономика

Авиакомпания Ryanair меняет правила сдачи багажа

Авиация
Ирландия
время публикации: 23 апреля 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 14:40
Авиакомпания Ryanair меняет правила сдачи багажа
AP Photo/Francisco Seco

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair опубликовала 23 апреля новые правила регистрации на рейсы и сдачи багажа. Изменения вступят в силу 10 ноября 2026 года, сообщает британская газета The Mirror.

Согласно сообщению, с этой даты службы регистрации и сдачи багажа будут закрываться не за 40 минут до вылета, а за час. К этому времени в 95% используемых Ryanair аэропортов будут установлены станции самообслуживания, где пассажиры смогут выполнять эти действия самостоятельно.

"Новая мера предоставит пассажирам больше времени на то, чтобы пройти паспортную проверку и проверку безопасности, что позволит снизить и без того очень низкое число пассажиров, опаздывающий на рейс из-за очередей в аэропортах", – сообщает авиакомпания.

На данный момент только 20% пассажиров лоукостера летают с багажом, который необходимо сдавать. Новые правила означают, что им придется приезжать в аэропорт по меньшей мере на 20 минут раньше.

