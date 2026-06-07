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Израиль

На фоне угроз Ирана Командование тылом продлило действие инструкций для населения

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Война с Ираном
Война с ХАМАСом
время публикации: 07 июня 2026 г., 20:21 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 20:21
На фоне угроз Ирана Командование тылом продлило действие инструкций для населения
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла приняло решение продлить действие указаний для населения до вечера 8 июня.

На прошлой неделе был снят ряд ограничений для жителей северных районов Израиля.

В населенных пунктах Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер введен режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места.

Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях – до 400 человек.

Разрешена работа пляжей.

В Верхней Галилее, на севере Голанских высот, а также в Кацрине и Кидмат Цви отменены все ограничения.

В сообщении подчеркивается, что Командование тыла продолжает следить за развитием ситуации, и в случае ее изменения будут обнародованы новые указания для населения.

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