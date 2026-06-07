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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео удара по штабу "Хизбаллы" в Дахии

ЦАХАЛ
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 07 июня 2026 г., 20:12 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 20:12
ЦАХАЛ опубликовал видео удара по штабу "Хизбаллы" в Дахии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар по штабу "Хизбаллы" в бейрутском квартале Дахия. По данным военных, пораженный объект использовался боевиками для планирования террористических операций против израильских граждан и военнослужащих, действующих на юге Ливана.

Удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел, осуществленный "Хизбаллой" утром 7 июня.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба для мирного населения.

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