Военная полиция начала расследование гибели семимесячного ребенка в Хевроне

Военная полиция начала расследование в отношении военнослужащего, который открыл огонь по автомобилю палестинской семьи в Хевроне, в результате чего погиб семимесячный ребенок.

"По итогам предварительной проверки принято решение о начале расследования военной полицией. По его завершению материалы будут переданы в военную прокуратуру", – сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Расследуемый инцидент произошел в пятницу, 5 июня. Один из военнослужащих, заметив приближающийся автомобиль, произвел несколько выстрелов. В результате обстрела ранения получили трое палестинцев (родители и ребенок). Малыш позднее скончался в больнице. Военнослужащий, открывший огонь, утверждал, что автомобиль резко увеличил скорость и он опасался за свою жизнь.