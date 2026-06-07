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Израиль

Военная полиция начала расследование гибели семимесячного ребенка в Хевроне

ЦАХАЛ
Иудея и Самария
Расследование
время публикации: 07 июня 2026 г., 19:30 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 19:30
Военная полиция начала расследование гибели семимесячного ребенка в Хевроне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военная полиция начала расследование гибели семимесячного ребенка в Хевроне

Военная полиция начала расследование в отношении военнослужащего, который открыл огонь по автомобилю палестинской семьи в Хевроне, в результате чего погиб семимесячный ребенок.

"По итогам предварительной проверки принято решение о начале расследования военной полицией. По его завершению материалы будут переданы в военную прокуратуру", – сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Расследуемый инцидент произошел в пятницу, 5 июня. Один из военнослужащих, заметив приближающийся автомобиль, произвел несколько выстрелов. В результате обстрела ранения получили трое палестинцев (родители и ребенок). Малыш позднее скончался в больнице. Военнослужащий, открывший огонь, утверждал, что автомобиль резко увеличил скорость и он опасался за свою жизнь.

Израиль
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В Хевроне военнослужащий открыл огонь по автомобилю, в котором находилась палестинская семья