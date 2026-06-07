Спикер комиссии по Нацбезопасности иранского парламента пригрозил Израилю ответом на удар по Дахии

Эбрагим Резаи, депутат меджлиса и официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, опубликовал в социальной сети Х угрозу в адрес Израиля.

"На удар по Дахии последует решительный и болезненный ответ. Сегодня ночью следите за небом над оккупированными территориями", – написал он. Резаи уточнил, что это официальная позиция комиссии.