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Ближний Восток

Спикер комиссии по Нацбезопасности иранского парламента пригрозил Израилю ответом на удар по Дахии

Иран
Ливан
Война с Ираном
Израиль
время публикации: 07 июня 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 18:30
Спикер комиссии по Нацбезопасности иранского парламента пригрозил Израилю ответом на удар по Дахии
Instagram Эбрагима Резаи

Эбрагим Резаи, депутат меджлиса и официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, опубликовал в социальной сети Х угрозу в адрес Израиля.

"На удар по Дахии последует решительный и болезненный ответ. Сегодня ночью следите за небом над оккупированными территориями", – написал он. Резаи уточнил, что это официальная позиция комиссии.

Ближний Восток
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