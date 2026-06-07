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Наука и Хайтек

Израильский лазерный "пулемет" DroneLight готовится к подавлению роев дронов

Беспилотники
Стартап
время публикации: 07 июня 2026 г., 17:53 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 18:10
Израильский лазерный "пулемет" DroneLight готовится к подавлению роев дронов
Michael Giladi/ Flash90

Стартап Esh-Tech представил систему на основе импульсного лазера DroneLight, способную уничтожать до 30 воздушных угроз в минуту и защищать тактические подразделения от роя дронов.

Развитие систем ПВО столкнулось с дешевизной и массовостью применения беспилотников, против которых дорогие противоракеты оказались неэффективны. Ответом на этот вызов стали технологии направленной энергии. Большинство современных оборонных компаний пошли по пути создания тяжелых непрерывных лазеров высокой мощности, требующих длительного удержания луча на цели для ее прожигания.

Стартап Esh-Tech предложил другое решение: компактную установку DroneLight, работающую по принципу скорострельного пулемета. Вместо постепенного нагрева цели система использует короткие высокоинтенсивные оптические импульсы, которые буквально прошивают самые уязвимые детали объекта, в первую очередь пропеллеры и камеры.

Уничтожение роя беспилотников стало возможным благодаря высокой скорости работы системы. На нейтрализацию одного дрона уходит одна-две секунды, после чего автоматическая система наведения мгновенно переключается на следующий объект. Это позволяет осуществлять до 30 перехватов в минуту, создавая вокруг защищаемого периметра надежный купол радиусом до одного километра. Такой темп стрельбы недостижим для традиционных лазерных платформ.

Технология Esh-Tech отличается мобильностью и экономичностью. Система DroneLight потребляет около 4 киловатт энергии (непрерывному лазеру нужно 100 киловатт). Это позволяет запитать систему от генератора обычного армейского внедорожника или бронетранспортера. Стоимость минуты эксплуатации DroneLight стоит буквально несколько агорот, а сама установка обходится в производстве вчетверо дешевле классических лазерных комплексов непрерывного действия.

DroneLight – перспективная система, эффективная для борьбы с FPV-дронами в ясную погоду, но это не панацея. Уязвимым местом системы остается зависимость от прозрачности атмосферы: плотный туман, пылевая буря или дымовая завеса резко снижают пробивную способность луча и сокращают радиус перехвата. Кроме того, массовое появление автономных дронов с термостойким покрытием и тепловизорами требует от системы еще более высокой точности наведения и скорости реакции. DroneLight может успешно работать только в рамках эшелонированной обороны, дополняя традиционные системы.

Наука и Хайтек
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