ЦАХАЛ после удара по Дахии: указания для жителей поселков на границе с Ливаном не изменились

После ударов по бейрутскому кварталу Дахия ЦАХАЛ уведомил местные власти поселков, расположенных на границе с Ливаном, о том, что указания для населения остаются прежними.

"На данном этапе учебные заведения работают в соответствии с указаниями Командования тыла. В случае изменения ситуации, мы об этом уведомим дополнительно", – говорится в сообщении армии.