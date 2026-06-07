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Израиль

ЦАХАЛ после удара по Дахии: указания для жителей поселков на границе с Ливаном не изменились

Война с Ираном
ЦАХАЛ
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 07 июня 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 18:09
ЦАХАЛ после удара по Дахии: указания для жителей поселков на границе с Ливаном не изменились
Michael Giladi/Flash90

После ударов по бейрутскому кварталу Дахия ЦАХАЛ уведомил местные власти поселков, расположенных на границе с Ливаном, о том, что указания для населения остаются прежними.

"На данном этапе учебные заведения работают в соответствии с указаниями Командования тыла. В случае изменения ситуации, мы об этом уведомим дополнительно", – говорится в сообщении армии.

Израиль
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