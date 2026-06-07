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Израильские ученые показали, что воспаление полости рта может повлиять на развитие бесплодия

время публикации: 07 июня 2026 г., 18:30 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 18:10
Израильские ученые показали, что воспаление полости рта может повлиять на развитие бесплодия
AP Photo/Michael Conroy

Ученые Еврейского университета Иерусалима обнаружили связь между хроническим воспалением в полости рта и ухудшением женской фертильности.

Исследование, опубликованное в Journal of Dental Research, показало, что хроническое воспаление полости рта, которое авторы изучали на модели воспалительного процесса вокруг зубных имплантатов, не остается локальным. Иммунные сигналы распространяются по всему организму, запуская системный ответ, достигающий яичников. В тканях яичников ученые зафиксировали рост уровня воспалительных цитокинов и изменения в популяциях иммунных клеток.

Это привело к окислительному повреждению тканей, нарушению развития фолликулов и снижению качества яйцеклеток. Более того, в ооцитах ученые обнаружили повреждения ДНК и эпигенетические изменения, аналогичные процессам репродуктивного старения. При экспериментах было зарегистрировано снижение показателей фертильности у подопытных животных.

Профессор Михаэль Клутштейн, один из ведущих авторов работы, подчеркнул системный характер обнаруженной патологии: "Воспаление ротовой полости часто считают локальным ответом, но наши результаты показывают, что оно может иметь системные последствия, распространяющиеся по всему организму вплоть до репродуктивной системы. Эта работа позволяет предположить, что хроническое воспаление полости рта может быть недооцененным фактором женского бесплодия".

Поскольку такие заболевания полости рта, как периодонтит, широко распространены, авторы указывают на необходимость дальнейших клинических исследований. Если выводы подтвердятся на людях, это откроет новые пути для диагностики и терапии бесплодия, включая применение противовоспалительных подходов для повышения шансов на успешное зачатие и рождение ребенка.

Здоровье
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