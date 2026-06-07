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Израиль

СМИ: в Израиле готовятся к возможной атаке из Ирана в ответ на удар по Дахии

Иран
Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 07 июня 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 18:29
СМИ: в Израиле готовятся к возможной атаке из Ирана в ответ на удар по Дахии
Пресс-служба ЦАХАЛа

По информации N12, в израильских силовых структурах не исключают, что Иран возобновит ракетные обстрелы в ответ на удар ЦАХАЛа по бейрутскому кварталу Дахия.

Несколько дней назад Иран предупредил, что он вмешается, если ЦАХАЛ атакует Бейрут. В частности, оперативное командование "Хатам аль-Анбия" заявило, что в этом случае будет нанесен удар по израильским населенным пунктам на севере.

Вскоре после атаки ЦАХАЛа на цели в столице Ливана Эбрагим Резаи, депутат меджлиса и официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, опубликовал в социальной сети Х угрозу в адрес Израиля. "На удар по Дахии последует решительный и болезненный ответ. Сегодня ночью следите за небом над оккупированными территориями", – написал он. Резаи уточнил, что это официальная позиция комиссии.

После удара по Дахии ЦАХАЛ уведомил местные власти поселков, расположенных на границе с Ливаном, о том, что указания для населения остаются прежними.

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