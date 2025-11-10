x
Наука и Хайтек

Израильская компания защищает оборудование и технологические процессы от кибератак

время публикации: 10 ноября 2025 г., 16:35 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 16:35
Израильская компания защищает оборудование и технологические процессы от кибератак
AP Photo/Ted S. Warren

Компания Armis создала технологию управления киберрисками промышленных систем и облаков. Стартап привлек $435 миллионов при оценке в $6,1 миллиарда.

Современные предприятия окружены десятками тысяч подключенных устройств - от офисных ноутбуков до промышленных датчиков, оборудования и облачных сервисов. Компания Armis разработала платформу Armis Centrix, которая обнаруживает, классифицирует и защищает всю работающую сеть предприятия: облачную структуру, производственные технологические системы и интернет вещей.

Особенно критична защита технологических систем - промышленных контроллеров, систем управления электростанциями, химическими производствами и больничным оборудованием. Еще недавно такие критически важные системы обязательно изолировали от глобальной сети "воздушным зазором", но сегодня предприятия подключают эти системы для удаленного мониторинга и аналитики. Кибератака в таком случае может привести не только к утечке данных, но и к остановке производства или угрозе жизни людей. Armis предотвращает такие риски.

Важность работы Armis растет вместе с взрывным ростом интернета вещей. Каждый новый датчик, камера или "умное" устройство становится потенциальной точкой входа для киберпреступников, но на такие устройства далеко не всегда можно установить систему защиты. Решение Armis работает без установки защиты на устройства.

Платформа Armis Centrix использует искусственный интеллект для раннего предупреждения об угрозах и позволяет остановить атаки еще до того, как они нанесут ущерб. Система непрерывно анализирует поведение каждого устройства, автоматически выявляя аномалии и уязвимости.

В ноябре 2025 года Armis привлекла $435 миллионов, сообщает "Глобс", и ее оценка достигла $6,1 миллиарда. Компания превысила $300 миллионов годовой выручки с ростом более 50% и работает с 40% компаний из Fortune 100.

