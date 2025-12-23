Кфар-Саба лишилась статуса "крупного города"

С 2017 года ЦСБ включает в свои обзоры города с населением 100 тысяч и более. На первом этапе их было 16, в 2023 году к ним добавились Герцлия и Хадера. В 2025 году в число крупных городов вошел Модиин-Макабим-Реут, и одновременно этого статуса лишилась Кфар-Саба.

Это первый случай, когда населенный пункт выбывает из списка крупных городов. Кфар-Саба практически исчезла с карт нового строительства. Последний новый квартал, "Кфар-Саба Ярука", был построен в начале прошлого десятилетия, после чего население города незначительно превысило 100 тысяч человек, однако с тех пор оно практически застыло на этой цифре, хотя население страны выросло на 3 миллиона человек.

После строительства крупнейшего района "Кфар-Саба ха-Ерука" в северо-западной части города в начале прошлого десятилетия население застыло на уровне около 100 тысяч. В 2019 году в городе проживало 101 456 человек, и с тех пор это число медленно снижается.