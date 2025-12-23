x
23 декабря 2025
|
последняя новость: 07:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2025
|
23 декабря 2025
|
последняя новость: 07:26
23 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В антимонопольное управление подана жалоба на продажу электротоваров продуктовыми сетями

Потребление
Цены
время публикации: 23 декабря 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 07:17
В антимонопольное управление подана жалоба на продажу электротоваров продуктовыми сетями
AP Photo/Alexander F. Yuan

Владелец несетевого магазина электротоваров в Реховоте "Коль Электр ик" Йоханан Нахум подал в антимонопольное управление жалобу на продуктовые сети, обвинив их в продаже электротоваров по демпинговым ценам, сообщает "Калькалист".

В жалобе владелец магазина отмечает, что "эти сети не торгуют продуктами питания себе в убыток, а сосредотачивают убыточную деятельность исключительно в сфере электротоваров, отрасли, не являющейся их основным бизнесом".

По утверждению Нахума, эти продажи направлены не на извлечение прибыли, а служат агрессивным маркетинговым инструментом для привлечения покупателей при систематическом нанесении ущерба независимым предприятиям отрасли вплоть до их ликвидации.

Автор обращения предупреждает, что, как это уже произошло в сфере бакалеи, "после устранения конкуренции и исчезновения малого бизнеса эти сети, вероятно, поднимут цены на электротовары".

Жалоба была подана на фоне активного использования розничными сетями вступивших в силу законов о параллельном импорте для продажи брендовых электротоваров и электроники по ценам на 10-20% ниже рыночных.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 ноября 2025

Снижение ставки, "войны" за iPhone и молоко. Экономический обзор