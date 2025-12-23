В антимонопольное управление подана жалоба на продажу электротоваров продуктовыми сетями

Владелец несетевого магазина электротоваров в Реховоте "Коль Электр ик" Йоханан Нахум подал в антимонопольное управление жалобу на продуктовые сети, обвинив их в продаже электротоваров по демпинговым ценам, сообщает "Калькалист".

В жалобе владелец магазина отмечает, что "эти сети не торгуют продуктами питания себе в убыток, а сосредотачивают убыточную деятельность исключительно в сфере электротоваров, отрасли, не являющейся их основным бизнесом".

По утверждению Нахума, эти продажи направлены не на извлечение прибыли, а служат агрессивным маркетинговым инструментом для привлечения покупателей при систематическом нанесении ущерба независимым предприятиям отрасли вплоть до их ликвидации.

Автор обращения предупреждает, что, как это уже произошло в сфере бакалеи, "после устранения конкуренции и исчезновения малого бизнеса эти сети, вероятно, поднимут цены на электротовары".

Жалоба была подана на фоне активного использования розничными сетями вступивших в силу законов о параллельном импорте для продажи брендовых электротоваров и электроники по ценам на 10-20% ниже рыночных.