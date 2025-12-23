"Ликуд" повышает членские взносы

Исполняющий обязанности генерального директора партии "Ликуд" Давид Шаран уведомил актив партии о решении председателя партии Биньямина Нетаниягу повысить членские взносы, сообщает 14-й канал ИТВ.

"Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию и финансовый кризис, в котором находится движение, множество организационных и общественных задач, а также необходимость обеспечить нормальную и независимую деятельность движения "Ликуд", у нас не осталось иного выбора, кроме как провести назревшее обновление суммы членских взносов", - говорится в письме.

С 2026 года за право быть членом "Ликуда" придется платить 78 шекелей вместо 64 шекелей, а семейный членский билет подорожает с 96 до 117 шекелей.