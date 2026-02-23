x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 17:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 17:38
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В Кирьят-Арбе построят мобильную электростанцию

Иудея и Самария
Хеврат хашмаль
время публикации: 23 февраля 2026 г., 16:11 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 16:11
В Кирьят-Арбе построят мобильную электростанцию
Пресс-служба министерства энергетики

Министр энергетики Эли Коэн посетил местный совет Кирьят-Арба – Хеврон и обсудил с руководителем местного совета Исраэлем Брамсоном строительство новой мобильной электростанции, которая поможет улучшению электроснабжения района и дополнит проекты в сфере солнечной энергетики.

В рамках рабочей поездки министра были приняты решения по подключению воды и электричества в новых районах, включая немедленные решения по снижению нагрузки на электросети. В визите участвовали представители Электрической компании "Хеврат Хашмаль" и Водной компании "Мекорот": была проведена церемония закладки первого камня под мобильную электростанцию.

Ожидается, что на реализацию этого проекта уйдет около месяца, и после введения новой электростанции в эксплуатацию будет существенно увеличена мощность электроснабжения в Кирьят-Арбе и Хевроне.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2025

Место для народа Израиля. Интервью с Авишаг Тайри, хозяйкой фермы в Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 ноября 2025

О конфликте ценностей и насилии на холмах. Интервью с Яиром Шелегом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июля 2024

В Газе восстанавливают водоочистной комплекс: электричество будет поступать из Израиля