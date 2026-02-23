В Кирьят-Арбе построят мобильную электростанцию

Министр энергетики Эли Коэн посетил местный совет Кирьят-Арба – Хеврон и обсудил с руководителем местного совета Исраэлем Брамсоном строительство новой мобильной электростанции, которая поможет улучшению электроснабжения района и дополнит проекты в сфере солнечной энергетики.

В рамках рабочей поездки министра были приняты решения по подключению воды и электричества в новых районах, включая немедленные решения по снижению нагрузки на электросети. В визите участвовали представители Электрической компании "Хеврат Хашмаль" и Водной компании "Мекорот": была проведена церемония закладки первого камня под мобильную электростанцию.

Ожидается, что на реализацию этого проекта уйдет около месяца, и после введения новой электростанции в эксплуатацию будет существенно увеличена мощность электроснабжения в Кирьят-Арбе и Хевроне.